خسارة مذلة لمانشستر يونايتد أمام برنتفورد برباعية في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر يونايتد نتائجه المخيبة للأمال مع انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، بسقوطه أمام مضيفه فريق برنتفورد برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.

وجاءت أهداف المباراة فى الشوط الأول، حيث سجل بيليندا جوشوا داسيلفا هدف برينتفورد الأول بعد مرور 10 دقائق، بعدما سدد كرة ضعيفة، ولكن فشل الحارس الإسباني دى خيا فى التصدى لها بشكل غريب.

وتواصلت أخطاء الحارس دى خيا الذى تسبب أيضًا فى الهدف الثانى الذى سجله اللاعب ماثياس يانسين فى الدقيقة 19.

وأضاف بن ميي ثالث أهداف الفريق صاحب الأرض فى الدقيقة 30، وأختتم بريان مبيومو رباعية برينتفورد فى الدقيقة 35.

وأستمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، والذى أظهر خلاله مانشستر يونايتد تحسنا بسيطا، ولكن دون الوصول إلى شباك برينتفورد الذى حافظ على تفوقه.

ورفع برينتفورد رصيده للنقطة الرابعة فى المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما بقى مانشستر يونايتد بدون رصيد فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.