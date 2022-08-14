بالصور | مصر .. وفاة 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة إمبابة #عاجل

شب حريق كبير في كنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة في مصر أثناء القداس الإلهي صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة

وفاة 14 وإصابة 14 شخص أرقام أولية

وقالت مصادر من وزارة الصحة أن الوفيات وصلت حتى الآن ٤١ شخص بينما بلغ عدد المصابين ١٤ شخص.

قداسة البابا يقدم التعزية في الضحايا

وقدم قداسة البابا التعزية في الضحايا مشيرًا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

وقال قداسته في تعزيته:"نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة.

وأضاف: ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين.

وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."

وكان حريق قد اندلع صباح اليوم الأحد في كنيسة «أبو سيفين» في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

الرئيس السيسي يقدم التعازي لأسر الضحايا

وتقدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها.

وقال عبر صفحته على «فيسبوك» إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف: «وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين».

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني

وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه في ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وزارة الصحة المصرية تقدم كافة الخدمات الإسعافية والطبية

وجه وزير الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد عبد الغفار ، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي حادث الحريق الذي اشتعل صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، لأفتًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

ونوه إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

النيابة العامة المصرية تعاين أثار الحريق

ووصل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة، لمعاينة أثار حريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين، بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، والاستماع لأقوال عدد من العاملين بالكنيسة، بالإضافة إلى الانتقال إلى مستشفيات العجوزة، والشروق، والموظفين، للاستماع لأقوال المصابين، ومناظرة جثث الضحايا.

كما انتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وبيان سبب اشتعاله.

التضامن المصرية: صرف 100 ألف جنيه لأسر الضحايا بالتنسيق مع الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية

وقامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية بزيارة مصابي حادث كنيسة أبو سيفين بإمبابة والذين تم نقلهم لمستشفي العجوزة وإمبابة العام من أجل الاطمئنان علي حالتهم الصحية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة، كما تقرر صرف ٥٠ ألف جنيه أخري لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية