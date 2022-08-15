تراجع حاد لأسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب في الصين

سجلت أسعار النفط تراجعا حادا اليوم الاثنين، بينما يعمل المستثمرون على تقييم زيادة محتملة في إنتاج شركة "أرامكو" السعودية، والمخاوف من احتمالية تضرر الطلب على الوقود بتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كتوبر بـ 4ر3% إلى 79ر94 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بـ 6ر3% إلى 81ر88 دولار. و

كان أمين الناصر كبير الإداريين التنفيذين في أرامكو ،قال أمس: إن الشركة تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى طاقتها القصوى عند 3ر12 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025 لتلبية احتياجات المستهلكين في العالم.

وأظهرت بيانات صينية تراجع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو لما دون التقديرات، فيما سجلت بطالة الشباب مستوى قياسيا في يوليو. كما أن الأسعار لا تزال متأثرة بالتوقعات التي صدرت عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي بتراجع الطلب على النفط لعام 2022 .