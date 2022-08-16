انتهاء اجراءات تأسيس المكتب الاقليمي لـ اتحاد المصارف العربية في الرياض #عاجل

قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح على حسابه : سعدت بلقاء سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، وإعلامه بانتهاء اجراءات تأسيس المكتب الاقليمي لاتحاد المصارف العربية في مدينة الرياض، وإصدار الرقم الوطني الموحد للاتحاد في المملكة وأيضاً حصولنا على كافة الامتيازات المتعلقة بخدمات المراسم الإلكترونية للبعثات الأجنبية في المملكة- حفظها الله".

وأضاف وسام فتوح عبر تويتر: "كل الشكر للسفير البخاري على كل الدعم الذي قدمه ، ولجهوده المقدرة والفاعلة لتحقيق هذا الانجاز الهام ، وعلى إيلاء هذا الموضوع إهتمامه اللازم حتى وصلنا إلى النتائج المرجوة. "