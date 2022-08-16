بشكله الجديد.. إطلاق الموقع الإلكتروني لملتقى قبائل يام الرسمي

أطلق ملتقى قبائل يام الرسمي موقعه الالكتروني بشكله الجديد والذي يأتي مواكبا للتطور الذي لحقت بالصحافة الالكترونية الآن في السعودية.

وصرح مسؤول في الموقع بأن النسخة الجديدة تعمل على زيادة حجم التغطية الإخبارية والاستقصائية، مستغلا الثورة التكنولوجية في مجال الصحافة الالكترونية.

ويغطي الموقع جميع الفعاليات في منطقة نجران وأخبار قبيلة يام على وجه الخصوص، كما يقوم بنشر العديد من الفعاليات الرياضية والإخبارية في المملكة.

ويتبع الموقع الوسائط الإلكترونية في نشر مادته الصحفية كما يعمل على معالجة المعلومات الصحفية رقميا والالتزام بقانون النشر الإلكتروني.

وقامت فكرة الموقع الالكتروني في الوقت الحالي لأنه أصبح الاعتماد على الصحف الالكترونية في تداول الأخبار والإعلانات كبيرا خصوصا مع ثورة الاتصالات الكبيرة في المملكة .

ملتقى قبائـل يام الرسمي

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