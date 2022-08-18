“بولتون” يطالب وزارة العدل بالإفصاح عن بعض الأدلة لتبرير تفتيش

طالب جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في عهد ترمب، وزارة العدل الإفصاح عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في فلوريدا.

ووفق "رويترز" أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية، قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة بحسب مانقلته "العربية".

وكشف أن ترمب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وأنه يتذكر رؤية "أكوام وأكوام" منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض.

كما كشف بولتون أن ترامب تلقى أيضا عدة رسائل من زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، دخلت إحداها إلى البيت الأبيض دون المرور بعمليات التدقيق المناسبة. وتمكن بولتون لاحقا من الحصول على تلك الرسالة وفحصها، لكنه لم يتمكن من الوصول على رسائل أخرى.