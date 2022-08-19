بعد مرور 6 شهور على الحرب.. مخابرات #بريطانيا: #بوتين لم يحقق انتصاراً إلا في معركة واحدة

مع دخول المعارك بين روسيا وأوكرانيا شهرها السادس، دون تسجيل تفوق حاسم لأي طرف ميدانياً، اعتبرت بريطانيا - التي اصطفت منذ بداية الصراع إلى جانب كييف - أن موسكو فشلت في تسجيل انتصارات تذكر.

وقال جيريمي فليمنج، رئيس مركز الاتصالات الحكومية، وهو جهاز مخابرات بريطاني، اليوم الجمعة، إن روسيا فشلت في تحقيق انتصارات على أوكرانيا في الفضاء الإلكتروني بعد مرور ستة أشهر تقريبا منذ غزوها جارتها، إلا أنه رجح تقدما في مجال واحد، ألا وهو "حرب المعلومات المضللة".

كما اعتبر في مقال افتتاحي نشره بصحيفة "الإكونومست"، أن كلا البلدين استخدم قدراته الإلكترونية خلال الحرب، إلا أنه رأى أن بوتين خسر حتى الآن حرب المعلومات بشكل شامل على الأراضي الأوكرانية وفي الغرب.

وأوضح أنه "على الرغم من أن هذا سبب يدعو للاحتفال، لا ينبغي التهوين من التأثير الذي أحدثته ولا تزال المعلومات المضللة الروسية في أماكن أخرى من العالم".

كما أضاف قائلا "تماما كما حدث مع غزوها البري، يبدو أن خطط روسيا الأولية بالنسبة للإنترنت لم تحقق أهدافها"، معتبراً أن استخدام موسكو للأدوات الإلكترونية الهجومية كان غير مسؤول وعشوائي، وفق تعبيره.