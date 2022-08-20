«المرور» للوافدين: من غادر بتأشيرة «خروج نهائي» وعاد مجددا.. يمكنه استبدال رخصة القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن للوافد بعد مغادرته بتأشيرة خروج نهائي وعودته مجددا إلى السعودية بهوية مقيم جديدة، مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة.

وأكدت أنه في حال انتهت رخصة القيادة للوافد ثم مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وعودته مجددا إلى السعودية، فيتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يجوز للوافد القادم إلى السعودية بتأشيرة الزيارة، القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة او انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب

يذكر أن متطلبات إصدار رخصة قيادة (خصوصي): إتمام 18 عاما، أن لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، اجتياز اختبار القيادة، دفع الرسوم، تسديد المخالفات (إن وجدت)، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية

أما من أتموا 17 عاما، فيمكنهم استخراج تصريح القيادة واحضار صور شخصية وكشف طبي، وتقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة