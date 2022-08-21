شاهد.. أول صور لانقلاب #حافلة_الركاب التي تقل 23 سعودياً في مدينة #ريزا التركية

تداولت وسائل إعلام تركية صور لحافلة الركاب التي تقل 23 سعوديًّا، من بينهم أربعة أطفال والسائق، لحادث مروري، وقع في تركيا، وتحديدًا في منطقة ريزا.

ووقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة.

وتشير المعلومات إلى أن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر؛ فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على اليمين، وحدث لها انقلاب. وقد تم إخراج 23 شخصًا، بحسب ما أفاد به رئيس قرية أسمالي يرماك رمضان يانيك.