الدفاع المدني: توخوا الحذر المطر قد يستمر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخِّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم حتى يوم الجمعة المقبل.

وبيَّنت المديرية أنَّ مناطقَ عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك سَتَتَأثّرُ بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهابَ المتحدث الرسمي للمديرية العقيد محمد الحمادي، بتوخِّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والسيول المنقولة، وعن مواقع السدود،وعدم المخاطرة في أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية،والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛حفاظاً على سلامتهم.