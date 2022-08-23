خبير أرصاد يحدد موعد تحسن الأجواء وانكسار حدة الحرارة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن موسم سهيل من مواسم العرب الشهيرة، ومن أهمية هذا النجم أن العرب سمّوا الموسم بكامله عليه، ومن عادة القدماء أنهم يسمون الجهة الجنوبية باليماني، لأن اليمن يقع جنوباً منهم، فأحد أركان الكعبة المشرّفة الركن اليماني، وسهيل يُسمى بسهيل اليماني، كونه يقع جنوباً، ويسمون الجهة الشمالية بالشامي وتمثله نجمة الثريا.