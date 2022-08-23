لقاء العلمين.. قادة مصر والبحرين والأردن والإمارات يؤكدون دعم جهود الأمن والتعاون بمختلف الأصعدة

كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن استقبال الرئيس السيسي لضيوف مصر الكرام حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، في قصر الرئاسة بالعلمين.

وقال المتحدث، في بيان نقلته مواقع مصرية، أن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك حيث جدد القادة دعمهم للجهود والمساعى التى تهدف الى ترسيخ الامن، والسلام، والاستقرار ، والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وأكد المتحدث أن جميع الأطراف أكدوا على دعم ركائز الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.

كما استعرض القادة خلال لقائهم الأخوي عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.