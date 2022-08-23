التعليم تحدد مواعيد احتفال المدارس والإدارات باليوم الوطني ٩٢

وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها ومدارسها بالاحتفال باليوم الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الجمعة الموافـق ١٤٤٤/٢/٢٧هـ، وذلك إبرازا للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن في جمع الشمل، وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدا للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وأكدت الوزارة في تعميم لها وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني (۹۲) تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه " هي لنا دار" وفق الإطار العام المرفق مع مراعاة تنفيذ الفعاليات من قبل الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم اعتبارا من يوم الأحد الموافق ١٤٤٤/٢/٢٩هـ وفـق الـبرامج والفعاليات المقترحـة، حتى يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٣/٣هـ، مع التقيد بكافة اللوائح والتعليمات والتدابير المنظمة، على أن يتم توثيق جميع الفعاليات المنفذة في الإدارة التعليمية ورفع التقارير الختامية والإحصائية لفعاليات الاحتفاء للإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة / إدارة النشاط الاجتماعي