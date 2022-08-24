الجيش_الأمريكي يُعلن استهداف منشآت تابعة للحرس الثوري الإيراني في #سوريا

أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ أمس ضربة في دير الزور بسوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت القيادة المركزية للجيش في بيان اليوم الأربعاء أن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات والميليشيات المدعومة من إيران، كالتي وقعت في 15 أغسطس الجاري.

كما شددت على أن تلك الضربة كانت ضرورية لحماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم، مضيفة أنها اتخذت الاجراء المناسب والضروري للحد من مخاطر التصعيد، وتقليل احتمال وقوع إصابات.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى توجيهاته لشن تلك الضربة من أجل ردع وتعطيل الميليشيات الإيرانية.