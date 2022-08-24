“الصحة العامة” تحدد 4 نصائح للوقاية من الاضطرابات العضلية الهيكلية

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، أن الاضطرابات العضلية تدل على مجموعة من حالات الانزعاج والآلام في العضلات والأوتار والأنسجة مع أو بدون أعراض واضحة.

وأشارت "وقاية"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى أن الاضطرابات العضلية الهيكلية في العادة تكون مرتبطة بالمهام التي تنطوي على حركة متكررة أو وقفات لفترات زمنية طويلة أو غير طبيعية أو حركات عنيفة.

وذكرت أن من أمثلة الاضطرابات العضلية الهيكلية "آلام الظهر، اضطرابات الأطراف العلوية، واضطرابات الأطراف السفلية".

وقدمت "وقاية" 4 نصائح للوقاية من الاضطرابات العضلية الهيكلية، وهي:

1- تبني نمط صحيح للعمل.

2- يتعين أن تكون مفاصل الجسم في وضعية مسترخية ومريحة.

3- يتعين إبقاء مسافة قصيرة بين الأشخاص ومكاتبهم لتقليل الإجهاد.

4 – المحافظة على وضعية جلوس صحيحة.