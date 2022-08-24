بعد تداول فيديو اختراقه المجال الجوي بحائل.. حقيقة ظهور نيزك في سماء المملكة (فيديو)

تداول رواد المواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، مقطع فيديو يوثق ظهور نيزك يخترق الغلاف الجوي بحائل والقصيم؛ مما دفع البعض للبحث مجددًا حول حقيقة الفيديو المنتشر.

وقالت العربية، إن الفيديو المنتشر مؤخرًا بأن النيزك ظهر في سماء السعودية، خاطئ تمامًا، مشيرة إلى أن المقطع المنتشر مصور في الولايات المتحدة ويعود تاريخه للسنة الماضية.

وكشف البحث أن الفيديو صوّر اختراق جسم مضيء بسماء ولاية إيداهو الأمريكية السنة الماضية، والتقطه المصور الفلكي جوردان راغزدايل ونشره في قناته على يوتيوب حينها، محددًا تاريخ التصوير في شهر يوليو 2021.

وظهر في الفيديو جسم مضيء يخترق السحب متسببًا بوهجٍ كبيرٍ في السماء المظلمة.