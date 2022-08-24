إتلاف 1987 كيلو دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي

أسفرت الجولات التفتيشية المكثفة والمستمرة، التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، والتي تستهدف المحلات الغذائية والمطاعم والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، عن ضبط محل لبيع الدجاج تستخدمه عمالة بالقيام بتسييح الدجاج المثلج وبيعه في مراكز البيع المتفرقة على أنه محلي وطازج مبرد، ووضع ملصقات بأسماء وتورايخ وهمية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، أن الفرق التفتيشية قامت بمصادرة وإتلاف ١٩٨٧ كلجم من الدواجن مجهولة المصدر والغير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير كافة الاجراءات النظامية ضد المنشأة المخالفة كتدني مستوى النظافة وانتهاء الشهادات الصحية لعدد ٦ عاملين.

وأكد المهندس القرني بأن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا في الوقت نفسه إلى تعاون السكان في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات، عبر مركز البلاغات 940 وأرقام البلاغات أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية.

واكد بأن البلدية تقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على منع هذه التصرفات المخالفة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على كل مخالف يضر بصحة المواطنين والمقيمين.