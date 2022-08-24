أمر سامي بضبط نشر الفتاوى والبحوث العلمية.. شاهد الضوابط #عاجل

صدر أمر سام بشأن ضوابط نشر الفتاوى، وتضمن التأكيد على ألا تنشر بأي وسيلة كانت أي مطبوعة أو بحث علمي أو فتوى أو دراسة أو نحوها إلا بعد التحقق من انطباق عدة ضوابط.

وتضمنت الضوابط عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الانظمة النافذة، أو توجهات الدولة أو سياساتها أو خططها أو مبادراتها، وألا ينشر ما يدعو إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يدعو إلى الإخلال بأمن الدولة أو نظامها العام، أو يمس بعلاقاتها العامة، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية.

كما تضمنت عدم نشر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، أو يؤدي إلى إثارة النعرات أو المساس بالسمعة أو التجريح.