ما المناهج المستحدثة في #العام_الدراسي_الجديد؟.. متحدثة #التعليم توضح

أكدت المتحدثة باسم التعليم، ابتسام الشهري، أن وزارة التعليم على تأهيل وتدريب المعلمين وصقل العديد من المهارات التي تتوفر لديهم اثناء الإجازة الصيفية.

وأضاف "هذا العام سيكون مختلفاً من ناحية أن طلبة المرحلة الثانوية في الصف الثاني سيبدؤون دراستهم في المسارات التخصصية".

وتابعت "مادة المعرفة المالية تعلم الطلاب والطالبات على الادخار والاستثمار".

وأكملت "عملت الوزارة على العديد من الاستعدادات والتي تضمنت الصيانة وتوفير كافة التجهيزات المدرسية بوقت مبكر".

وأوضحت في تصريحات لـ “العربية” أن المناهج المستحدثة مثل بدأ دراسة اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الابتدائي، والمهارات الرقمية للصف الرابع سيتم استكمالها بالصف الخامس، وتطبيق نظام مسارات المرحلة الثانوية وما بها من مناهج التفكير الناقد والمعرفة المالية، وريادة صنع القرار في الأعمال، وعلم البيانات الهندسة.

وأضافت أن هناك جاهزية تامة للمدارس ومنظومة النقل المدرسي للعام الجديد الذي يشهد عودة حضورية لكل المراحل، لافتا إلى أن نظام المسارات للمرحلة الثانوية يهدف لتحقيق التنمية الوطنية، وفقا لرؤية المملكة 2030، وتهيئة الطالب لسوق العمل.