فلكية جدة: ظهور نجم “#سهيل” يبشر ببدء نهاية #الصيف

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف في المنطقة بدأت تلوح في الأفق، مع بداية ظهور نجم سهيل، والذي يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها، مساء 24 أغسطس من كل عام.

وأوضحت فلكية جدة، أن نجم سهيل يعتبر من أكثر النجوم التي اهتم به منذ القديم في الجزيرة العربية، لأنه بالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجيًا ويبرد اخر الليل بشكل ملموس.

كما تبدأ الشمس في الميل نحو الجنوب بعد أن كانت عاموديه بداية فصل الصيف، لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع نجم سهيل.

وأضافت فلكية جدة، أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنه ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم «كارينا» القاعدة الجنوبية، وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية، ولو أن بُعده عنا كان مثل الشعرى اليمانية لفاقه في اللمعان.

وأشارت فلكية جدة، إلى أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم- باستثناء الشمس، وإنما هذا النجم مجرد «علامة» فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي.