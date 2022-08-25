بداية متعثرة.. في أولى جولات #دوري_روشن.. المعلق يختفي من مباراة #الهلال_الخليج #عاجل

اختفى صوت معلق مباراة الهلال والخليج بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولمدة ١١ دقيقة ظلت المباراة دون تعليق، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الاختفاء، فيما انتقد آخرون الواقعة.

عزز المالي موسى ماريجا من تقدم نادي الهلال بالهدف الثاني في مباراة الخليج بالجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان ماريجا استغل خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الخليج لينفرد بمرمى الحارس محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 25.

وكان النيجيري إيغالو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض بالدقيقة الـ3 مستغلًا خطأ من حارس مرمى الخليج.