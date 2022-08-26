“#طقس الجمعة”.. “#الأرصاد”: هطول #أمطار رعدية وزخات للبرد على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وزخات من البرد ومصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأقفية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية مساءً (الليث، القنفذة), في حين تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والاجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض (وادي الدواسر، الدوادمي) تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي ولأوسط تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج خفيف الموج إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع, وحالة البحر خفيف الموج.