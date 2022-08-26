مصادر استخباراتية غربية: #روسيا حصلت على مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار لضرب #أوكرانيا

كشفت مصادر استخباراتية غربية أن روسيا حصلت على مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار التي يمكن استخدامها في حربها ضد أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الأميركية لطهران بعدم شحنها، وفقًا لمسؤولين استخباراتيين غربيين.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد بدأت في إطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف أوكرانية لكن يبدو أن الطائرات المسيرة جاهزة للاستخدام.

وبحسب تقرير وكالة AP تعتبر الشحنة المبلغ عنها هي أحدث علامة على ما يبدو أنه تعاون عسكري أوثق بين الحلفاء القدامى.

ويسلط التقرير الضوء على تحذيرات منتقدي المفاوضات الجارية لإيران لاستئناف امتثالها للاتفاق النووي لعام 2015 الذي تركته الولايات المتحدة في عام 2018. حيث تعني العودة الى الاتفاق منح إيران مليارات الدولارات وتخفيف للعقوبات مقابل القيود المفروضة على برنامجها النووي المتقدم.

ويقول معارضو الاتفاق إن رفع العقوبات عن طهران يمكن أن يمكّن روسيا من تعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا والالتفاف على العقوبات التي فُرضت بعد غزو فبراير شباط عبر نقل النفط ومنتجات أخرى عبر إيران.

وفي مواجهة العقوبات الاقتصادية والقيود المفروضة على سلاسل التوريد الخاصة بها بسبب غزوها لأوكرانيا، تحولت روسيا بشكل متزايد إلى إيران كشريك ومورد رئيسي للأسلحة.

وحذر البيت الأبيض أول مرة علنا الشهر الماضي من أن إيران تخطط لتزويد موسكو بـ "مئات" من الطائرات المسلحة بدون طيار. وبعد أيام ، قالت مصادر أميركية إن مسؤولين روس زاروا إيران مرتين لترتيب عملية نقل الطائرات.