مجلس الصحة الخليجي: لا توجد جلسة صحيحة لتجنب آلام الظهر.. ويجب التغيير كل 30 دقيقة

أوضح مجلس الصحة الخليجي اليوم عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي حول آلية الجلوس الصحية وكيفية تخفيف آلام الظهر.

واستطرد أنه ليس من الضروري أن يكون الظهر مستقيم ومتصلب بشكل دائم عند الجلوس من أجل تخفيف آلام الظهر، بل أن الجلوس بشكل مستقيم قد يسبب تيبس في الظهر.

وأضاف المجلس بأنه لا توجد جلسة صحيحة 100% فالأفضل أن يتم تغيير الجلسة كل 30 دقيقة، وذلك حرصاً على تجنب آلام الجلسة الطويلة.

ونوه مجلس الصحة الخليجي إلى كيفية تجنب آلام الظهر الناتجة عن الجلوس وذلك بممارسة تمارين المقاومة أو الاستطالة أسبوعياً، إضافة إلى استخدام وسادة عند أسفل الظهر للشعور بالتحسن ودعم الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.