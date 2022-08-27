النائب العام يلتقي المدعي العام لجمهورية طاجيكستان

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمكتبه في محافظة جدة اليوم، المدعي العام لجمهورية طاجيكستان رحمان يوسف أحمد زاد والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجهازين العدليين، وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك.

كما اطلّع المدعي العام الطاجيكي على عرض مرئي تعريفي عن تشكيل واختصاصات النيابة العامة، ومهامها الجزائية القضائية، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة، التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة إجراءاتها العدلية.

كما تم توقيع مذكرة تعاون مشترك في تهدف إلى مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، وإلى تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين.

يُذكر أن المدعي العام لجمهورية طاجيكستان قد وصل مطار الملك عبدالعزيز بجدة في زيارة رسمية للمملكة وكان في استقباله معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب.

