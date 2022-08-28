بالفيديو.. مستشار تعلمي: هدف تطبيق نظام “#الفصول_الثلاثة” هو رفع مستوى #الطلاب وتقييمهم بشكل أدق 

أوضح المستشار التعليمي والتربوي د. محمد العامري مزايا وفوائد تطبيق نظام "الفصول الثلاثة" خلال العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وقال في مداخلة هاتفية مع "الإخبارية"، إن الهدف من هذا النظام هو إحداث تغيير في نهج التعليم والتمدرس من خلال زيادة عدد الأيام الدراسية، وهو ما يعود بالنفع على الطلاب .

وأضاف "العامري" أن "الفصول الثلاثة" يعطي فرصة أكبر للطلاب والطالبات للتعلم و زيادة عدد الأيام الدراسية، لافتا إلى تقسيم مستوى التقييم على 3 فصول ، يعطي تقييم دقيق لمستوى الطلاب، وتحسين الأداء لهم بشكل أفضل.

وأكد أن تطبيق أي نظام جديد في أي منظومة يواجه نوعاً من المقاومة ، لكن الوزارة تعمل من خلال هذا النظام على مصلحة الطلاب .