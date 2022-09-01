إغلاق مفاعل في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بعد تجدد القصف

تحتم إغلاق مفاعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، بعدما عرض للقصف مجددا بعد منتصف الليل.

وأعلنت شركة انرهواتوم الحكومية المسؤولة عن تشغيل المحطة عبر قناتها على تطبيق تليجرام اليوم الخميس، "نتيجة لتجدد إطلاق قذائف الهاون من جانب قوات الاحتلاق الروسي على موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، جرى تفعيل الحماية الطارئة وإغلاق المفاعل الخامس".

ولا يزال المفاعل رقم ستة الذي يمد المحطة بالكهرباء الضرورية، يعمل. ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل. وتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات خلال الأسابيع الأخيرة بشأن قصف المحطة.