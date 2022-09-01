الذهب يتراجع إلى ما دون 1700 دولار بضغط من رهانات الرفع الحاد لأسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ ستة أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1704.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1716.60 دولار، وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس آذار وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

وظل الدولار قرب ذروة عقدين مما زاد من الضغط على الذهب إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 17.74 دولار للأوقية لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وهبط البلاتين 0.7 بالمئة إلى 840.58 دولار بينما زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2098.53 دولار.