“أوبك+” تتوقع عجزا 300 ألف ب/ي بسوق النفط في 2023

أظهرت وثيقة، اليوم الخميس، أن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع عجزا في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يوميا.

وتوقعت اللجنة، التي عقدت اجتماعا أمس الأربعاء، أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا هذا العام، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف برميل بعد أخذ افتراضات جديدة للطلب في الحسبان.

وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023.

وأخذ تقييم اللجنة في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء لبقية عام 2022 وفي عام 2023.

وقال مصدر في أوبك: "ليس من المتوقع أن تنتج أي من الدول الأعضاء مستويات أعلى من إنتاجها في يوليو تموز، باستثناء السعودية والإمارات والكويت"، مضيفًا أن البيانات أخذت هذا بعين الاعتبار.

