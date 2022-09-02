السجن 10 سنوات على شرطي شارك في اقتحام “الكونجرس” العام الماضي

حكم على توماس ويبستر (56 عاما) ضابط شرطة متقاعد من نيويورك بالسجن عشر سنوات في واشنطن لمشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، في أطول عقوبة تفرض حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب هذه.

وأعلن القاضي الفيدرالي أميت ميهتا الحكم، فيما قال ماثيو غريفز المدعي العام في وزارة العدل الأميركية إن ويبستر "اختار تسميم الوضع بوحشية". وأضاف أن "الحكم يحمله المسؤولية عن هجماته المتكررة على شرطي في ذلك اليوم".

من جهته، رأى ستيفن دانتونو المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن أن "ويبستر لم يخن قسمه فقط بل خان أيضا زملاءه من ضباط إنفاذ القانون الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية الشعب".

واعتقل الشرطي السابق الذي خدم في مشاة البحرية (المارينز) أيضا، في 21 شباط/فبراير 2021 ودانته هيئة محلفين بخمس جنح بعد ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاعتداء على شرطيين باستخدام سلاح خطير.