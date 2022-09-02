انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العربي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي

زكَّت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للهجن مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة سموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حتى نهاية عام 2024م وذلك خلال الاجتماع الذي أُقيم على هامش منافسات مهرجان وليِّ العهدِ للهجن بالطائف.

وضمَّت عضوية مجلس الإدارة كلًّا من علي محمد المري من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بصفته نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، ورئيس الاتحاد السوداني للهجن سعد عثمان العمدة بصفته نائبًا للرئيس عن قارة أفريقيا، وعيد حميدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، وعلي محمد بخيت العقيلات من لجنة رياضة الهجن الأردنية، فيما عين مجلس الإدارة المهندس محمود سليمان البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن، أميناً عاماً للاتحاد العربي للهجن، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد بحضور سعادة الرئيس المكلَّف لاتحاد الاتحادات العربية اللواء أحمد ناصر وعدد من رؤساء الاتحادات العربية للهجن.

من جهته، ثمَّن سموُّ الأمير فهد بن جلوي للقيادة الرشيدة دعمها غير المحدود لتطوير وازدهار رياضة الهجن، لاسيما بالمتابعة والتوجيه من سموِّ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، واصفاً إقامة هذه الجمعية العربية المهمة على هامش مهرجان ولي العهد للهجن دليلاً راسخاً على المكانة التي تحظى بها رياضة الهجن بشكل خاص والحركة الرياضية بشكل عام في توجهات القيادة الحكيمة نحو تعزيز أُصر التواصل والتنافس الرياضي الشريف ما بين الأشقاء في الدول العربية.

ووصفَ سموُّه اجتماعَ الاتحاد بمباركة اتحاد الاتحادات العربية بالبداية لمرحلة نوعية نحو إيجاد منافسات قوية تجمع الأشقاء في رياضة الهجن، التي تتمتع بشعبية عالية وأصالة منقطعة النظير في جميع أرجاء الوطن العربي، منوِّهاً بالشكر للرئيس المكلَّف لاتحاد الاتحادات العربية اللواء أحمد ناصر، على دعمه الكبير في لم شمل أسرة الهجن العربية تحت مظلة هذا الاتحاد الذي سيحظى من قبل الجميع في أسرة الاتحاد العربي للهجن بما هو أفضل دائماً.