بعد 15 عاما.. رئيس #الشيشان يلمح بالاستقالة من منصبه  

لمّح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إلى أنه قد يتنحى عن منصبه الذي يشغله منذ 15 عاما، ما أثار تساؤلات خاصة أن هذه الخطوة تأتي وسط حرب أوكرانيا التي تشارك فيها قواته.

ونشر قديروف مقطع فيديو على حسابه بتطبيق التواصل الفوري "تلغرام"، مساء أمس السبت، قال فيه إنه يستحق "استراحة طويلة وغير محددة بأجل" من منصبه.

وصرّح والابتسامة تعلو وجهه في الفيديو: "أدركت أني موجود في منصبي هذا منذ وقت طويل، واعتقد أنه حان الوقت (لترك السلطة)".

وقال إنه لا يريد أن يصبح "ضيفا" ثقيل الظل، مشيرا إلى مثل شائع بين الشيشانيين، يقول إنه إذا غادر الضيف في الوقت المحدد فسيكون الأمر أكثر متعة، وإن كان هذا الضيف يحظى باحترام ومُنتظرا منذ وقت طويل.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان قديروف (45 عاما) جاد في عزمه على الاستقالة، فبعض وسائل الإعلام الغربية تكهنت بأن الأمر ربما يكون محاولة للحصول على بعض الدعم من الكرملين.

وذكرت أن قديروف قال أشياء كهذه في السابق، ونقلت عن خبراء قولهم إن الرئيس الشيشاني يعتمد هذا الأسلوب عندما يريد شيئا من بوتين.