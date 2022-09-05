الاحتلال يعترف: شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية “بدون قصد”

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إن التحقيقات في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة خلصت إلى أنه من المحتمل أن يكون جندي إسرائيلي قد أطلق عليها الرصاص دون قصد، لكن لم يتم استهدافها عمدا.

وقُتلت أبو عاقلة، وهي مواطنة فلسطينية تحمل أيضا الجنسية الأمريكية، بالرصاص في 11 مايو أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين المضطربة بالضفة الغربية المحتلة في ظروف لا تزال محل اختلاف شديد.

وجاء في بيان عن التحقيق نُشر اليوم الاثنين: "يوجد احتمال كبير بأن تكون السيدة أبو عاقلة قد أصيبت بطريق الخطأ بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي التي أُطلقت باتجاه مسلحين فلسطينيين".