الرياضة تكشف ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد.. 4 أندية بلا أي التزامات

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022، ما تم سداده من الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022، لأندية دوري روشن السعودي ودوري

يلو للدرجة الأولى والأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية في الموسم الرياضي الماضي.

كما كشفت اللجنة عن قائمة الأندية التي استطاعت الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، استنادا للمادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، وهي على النحو التالي:

أولا/ أندية دوري روشن السعودي:

(الاتحاد - النصر - التعاون الوحدة - الشباب الاتفاق - الرائد - الطائي - الفيحاء - الخليج- ضمك - الفتح - أبها - الهلال - العدالة).

فيما لم يتم منح نادي الباطن شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم استيفائه المعايير الملزمة للحصول عليها.

واوضحت اللجنة أن نسبة السداد الإجمالية لأندية دوري روشن السعودي قد بلغت 0078,27، فيما جاءت نسبة الجدولة 18.95%.

ثانيا/ أندية دوري يلو للدرجة الأولى والأندية الهابطة لدوري الدرجة الثانية:

(العين - الأهلي - الحزم - الكوكب - أحد - الجبلين - العروبة - الجيل - هجر - نجران - جدة النهضة - الساحل - الشعلة - بيشة - الفيصلي - الخلود - الأخدود - القادسية - الدرعية).

حيث بلغت نسبة السداد الإجمالية 97.62%، أما نسبة الجدولة الإجمالية فكانت 2,37%.