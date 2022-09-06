وظائف_شاغرة بـ الهيئة العامة للمنافسة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– رئيس وحدة التخطيط المالي والتقارير Financial Planning and Reports Unit Head

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المجالات المماثلة.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال العمل.

يفضل حاملي الشهادات المهنية في: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمحاسبين (SOCPA)

المسؤوليات الوظيفية:

تطوير عمل ومنهجية وسياسات الشؤون المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير المحاسبية للقطاع العام وضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية ؛ لتحقيق الاتساق والانسجام في تطبيق الأنشطة والممارسات المرتبطة بها.

الإشراف على توقعات الإيرادات من تدفقات الإيرادات الحالية والمحتملة لاقتراح محركات نمو جديدة وتحسينات على النموذج المالي.

الإشراف على الأنشطة المالية وتزويد جميع أصحاب المصلحة ببيانات وتقارير صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع المالي والتوجيه المالي وتحليل المخاطر المالية.

متابعة إعداد البيانات المالية والوثائق والكشوف والتقارير وفقاً للتعليمات والممارسات الحكومية المعتمدة ، والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة للتقارير المالية والتطبيق المناسب للعمليات وتجنب أي مخالفات.

الإشراف على إعداد التقارير والبيانات التحليلية وتقديمها إلى ديوان المحاسبة العام والجهات الرقابية الأخرى للرد على استفساراتهم في المواعيد المحددة.

رابط التقديم

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