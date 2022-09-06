أخبار الرياضة

سعيد العويران لـ”الوئام”: الهلال سيتعامل بذكاء في أزمة الدوسري قبل لقاء الزمالك

6 سبتمبر 2022 · < 1 minute
فوز الهلال على الحزم
فوز الهلال على الحزم

أكد سعيد العويران نجم المنتخب الوطني السابق أن مباراة الهلال أمام الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل ستكون صعبة على الفريقين.

وقال العويران في تصريحات خاصة لـ"الوئام"، "الهلال أجهز من الناحية البدنية والفنية خاصة وأن الدوري السعودي بدأ".

وتابع :"سالم الدوسري أخطأ في مباراة الفتح الأخيرة وكان عليه ألا يثير مشكلة مع رامون دياز وتوقعي أن الهلال سيتعامل مع تلك المشكلة بذكاء قبل مباراة الزمالك".

وأكمل :"المباراة سيغلب عليها الطابع الرسمي بين الفريقين وستكون مليئة بالندية بين الفريقين".