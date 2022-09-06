باريس سان جيرمان يهزم يوفنتوس بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا

تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على نظيره يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقان مساء اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتمكن كيليان مبابي من تسجيل هدفين لصالح باريس سان جيرمان في المباراة.

وسجل مبابي التقدم مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة 5، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وضاعف مبابي النتيجة في الدقيقة 22 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من المغربي أشرف حكيمي.

وقلص الفارق لصالح السيدة العجوز الأمريكي ويستون ماكيني في الدقيقة 53، من رأسية بعد عرضية كوستيتش.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الثامنة، بينما وقع اليوفي في المركز قبل الأخير دون نقاط.

وفي نفس المجموعة فاز بنفيكا البرتغالي على نظيره مكابي حيفا بهدفين نظيفين، وتصدر المجموعة مع سان جيرمان.