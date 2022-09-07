“قياس” يوضح الإجراء المتبع حال عدم وجود تخصص محدد للموظف بنظام الرخص المهنية

أوضح مركز "قياس" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الإجراء المتبع حال، عدم إيجاد الموظف تخصص محدد بنظام الرخص المهنية.

وأكد "قياس" في رده على استفسار أحد المغردين على حسابه" خدمة المستفيدين" بـ"تويتر"، أنه إذا كانت بياناتك صحيحة في نظام الرخص المهنية، ولم تجد تخصصك في ملفك لدى "قياس"؛ فنأمل منك اختيار "أخرى" حيث لن يؤثر ذلك في عملية التسجيل.

على جانب آخر ، أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات مواعيد فتح باب القبول لتحديد مستوى الدارسين المنقطعين ، عن الدراسة لمدة ٣ سنوات من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي ولم يحصلوا على فرصة التعليم النظامي.

وحددت إدارة تعليم عفيف ممثلاً في قسم الاختبارات والقبول (بنين)، عن فتح باب القبول لتحديد المستوى لجميع المراحل يوم الاحد 15/ 2 /1444.