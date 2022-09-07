“الشحن عند الصفر”.. خبير تقني يكشف حقيقة أشهر نصيحة لحماية بطارية الهاتف من التلف

قدم الخبير التقني سيرغي كوزمينو، عدة نصائح من أجل الحفاظ على بطارية الهاتف لأطول وقت ممكن.

وأوضح “كوزمينو” أن موظفي المبيعات في متاجر الإلكترونيات يوصون الزبائن بتفريغ بطارية الهاتف بالكامل ومن ثم إعادة شحنها وتفريغها مرة أخرى عند شراء هاتف جديد.

وذكر أن هذه النصيحة تنطبق على بطاريات النيكل التي كانت تستخدم في الهواتف منذ أكثر من 10 سنوات، الهواتف الحديثة تستخدم بطاريات أيونات الليثيوم، وهذه النصائح غير ذات صلة بها.

كما نصح بالحفاظ على مستوى شحن البطارية ما بين 20 و80% مع الهواتف الذكية الجديدة، والأمر المهم أيضا هو عدم وضع الهاتف على الشحن طوال الليل، فهذا الأمر يتسبب بملء وتفريغ شحن البطارية بشكل متكرر أثناء الليل ما يتسبب بتلفها.

كما أكد على ضرورة عدم استعمال شواحن أو كوابل شحن غير تلك الأصلية التي تطرحها الشركة المصنعة للهاتف، حتى ولوكان شاحن الهاتف الأصلي بدأ يفقد بعض قدراته على الشحن.