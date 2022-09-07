تشيلسى يبدأ التفاوض مع برايتون للتعاقد مع جراهام بوتر

بدأ مسؤلو تشيلسي الإنجليزي، التفاوض مع نادي برايتون بشأن التعاقد مع مدربه جراهام بوتر، لخلافة الألماني توماس توخيل، الذي تمت إقالته الساعات الماضية، بعد الخسارة أمام دينامو زغرب 0-1 في الجولة الأولي لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

قال فابريزيو رومانو الصحفي الخبير في سوق الإنتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، إن إدارة تشيلسي برئاسة الملياردير الأمريكي تود بويلي، فتحت خط المفاوضات مع برايتون من أجل التعاقد مع المدير الفني جراهام بوتر.

وهناك أولوية لجراهام بوتر مدرب برايتون، داخل مجلس إدارة تشيلسي، من أجل خلافة توخيل في مقعد القيادة الفنية للبلوز، خاصة في ظل البداية القوية التي حققها مع برايتون حتي الأن في الدوري الإنجليزي.