“الاستثمار”: ارتفاع مؤشرات القطاع النقدي خلال شهر يوليو الماضي

أعلنت وزارة الاستثمار أبرز المؤشرات الخاصة بالقطاع النقدي خلال شهر يوليو الماضي 2022، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن مبيعات نقاط البيع حققت نموًا 17.7%، فيما ارتفعت مؤشرات عمليات السداد بنسبة 18.7%، وزاد عرض النقود (M3) بنحو 8.1%.

وسجلت المؤشرات ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية إلى 15.2%، والودائع تحت الطلب 5.7%، وزادت الأصول الاحتياطية بنسبة 5.1%.

وحققت مؤشرات الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنحو 14.4%، كما سجلت مطلوبات المصارف من الحكومة نموًا بنحو 11.3%.