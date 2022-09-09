الملك_تشارلز: الدعم الشعبي أكبر من قدرتي على التعبير

ألقى الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا خطابه الملكي الأول من قصر باكنجهام، بعد اعتلائه العرش خلفة لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك تشارلز "الملكة إليزابيث الثانية أوفت بعهدها تجاه بريطانيا وسأسير على خطاه سأحمل عهد الملكة إليزابيث معي. الملكة إليزابيث الثانية لم تتخل عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات".

وأضاف الملك تشارلز " أجدد الوعد بالخدمة لكم جميعا. فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا وقيمنا ستظل ثابتة".

وتابع "استطعنا أن نحقق التقدم والازدهار وحافظنا على قيمنا، وسأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا، و أتعهد بأن أضع نفسي في خدمة أمتنا، سأحكم كل البريطانيين باحترام وحب وتقدير".