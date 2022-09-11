تقارير: الدوري الإنجليزي يُستأنف الأسبوع المقبل وشكوك بشأن مباريات أندية لندن

كشفت تقارير صحفية عن عودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة مباريات الجولة الثامنة فى الأسبوع المقبل، بعد تأجيل مباريات الجولة الماضية، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مساء الخميس الماضى.

وكانت رابطة البريميرليج، قد قررت يوم الجمعة الماضي، تأجيل مباريات الجولة السابعة فى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن منافسات الدوري الإنجليزي سوف تستأنف فى الأسبوع المقبل، لكن هناك شكوك حول إقامة بعد المباريات التى سوف تقام فى العاصمة لندن، بسبب إقامة جنازة الملكة إليزابيث يوم الإثنين المقبل.

وأضافت الصحيفة أن رابطة الدوري الإنجليزي تأمل في لعب أكبر عدد ممكن من مباريات الجولة الثامنة، لكنهم يواجهون تحديًا كبيرًا ، لا سيما في لندن مع وضع الشرطة على أهبة الاستعداد قبل جنازة الملكة الرسمية.

وأوضحت الصحيفة أن ظروف الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، والتأهب الأمني في بريطانيا، قد يدفع إدارة البريميرليج لتعديل أماكن ملاعب مباريات الجولة الثامنة.