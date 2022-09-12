هل المكافآت الطلابية تعد من مصادر الدخل ويجب الإفصاح عنها؟.. “#حساب_المواطن” يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن مصادر الدخل، ويجب على المستفيد الرئيس الإفصاح عنها، من خلال عدة خطوات بسيطة.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن مصادر الدخل، لابد من الافصاح عنها، من خلال الخطوات التالية:

تفاصيل الطلب - الإفصاح عن الدخل - إضافه دخل، نوع الدخل (غير ذلك) - مصدر الدخل (برنامج دعم حكومي) – ثم إضافة وحفظ.

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.