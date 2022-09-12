قتلى وجرحى جراء زلزال بابوا غينيا الجديدة

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة إثر الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة صباح أمس وبلغت قوته 7.6 درجات.

وقال الفرع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ : إنه تم الإبلاغ عن 4 وفيات على الأقل و4 إصابات أخرى.

وأشارت المصادر إلى إصابة بعض الأشخاص الآخرين في موروبي بسبب سقوط هياكل أو حطام بالإضافة إلى أضرار لحقت بمراكز صحية ومنازل وطرق ريفية وطرق سريعة وشبكات الكهرباء الإقليمية و الإنترنت.

وتعد بابوا غينيا الجديدة واحدة من أكثر المناطق نشاطا جيولوجيا وزلزاليا في العالم.