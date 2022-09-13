تحذير أمني عال الخطورة بشأن تحديثات آبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذير أمني عال الخطورة بخصوص تحديثات آبل، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.
وأوضح أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة ثغرة في المنتجات التالية:
iOS 15.7 و iPadOS 15.7
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 6s وما بعده
iPad Pro (جميع الموديلات)
iPad Air 2 وما بعده
iPad الجيل الخامس وما بعده
iPad mini 4وما بعده
iPod touch (الجيل السابع)
macOS Big Sur 11.7
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Big Sur
macOS Monterey 12.6
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Monterey
iOS 16
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 8 وما بعده
Safari 16
متوفر للمنتجات التالية:
macOS Big Sur
macOS Monterey
التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ ما يلي:
تنفيذ برمجيات خبيثة
تجاوز آلية حماية
الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة
أعطال في الذاكرة
هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks)
رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:
https://support.apple.com/en-us/HT213445
https://support.apple.com/en-us/HT213443
https://support.apple.com/en-us/HT213444
https://support.apple.com/en-us/HT213446
https://support.apple.com/en-us/HT213442