تحذير أمني عال الخطورة بشأن تحديثات آبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذير أمني عال الخطورة بخصوص تحديثات آبل، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

وأوضح أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة ثغرة في المنتجات التالية:

iOS 15.7 و iPadOS 15.7

متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 6s وما بعده

iPad Pro (جميع الموديلات)

iPad Air 2 وما بعده

iPad الجيل الخامس وما بعده

iPad mini 4وما بعده

iPod touch (الجيل السابع)

macOS Big Sur 11.7

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur

macOS Monterey 12.6

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Monterey

iOS 16

متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 8 وما بعده

Safari 16

متوفر للمنتجات التالية:

macOS Big Sur

macOS Monterey

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ برمجيات خبيثة

تجاوز آلية حماية

الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة

أعطال في الذاكرة

هجوم انتحال الشخصية (Spoofing attacks)

رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT213445

https://support.apple.com/en-us/HT213443

https://support.apple.com/en-us/HT213444

https://support.apple.com/en-us/HT213446

https://support.apple.com/en-us/HT213442