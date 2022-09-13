عاجل .. التعليم: لدينا 71 مشروعا بنظام البناء الحديث للمدارس لخدمة الأحياء المزدحمة

قالت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، إن الوزارة لديها 71 مشروع تعليمي بنظام البناء الحديث للمدارس لخدمة الأحياء التي بها كثافة سكانية .

وأضافت في لقاء لها ببرنامج يا هلا أنه تم تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات على المناهج الجديدة، وأتحنا لهم فرصة الالتحاق بالجامعات لدراسة تخصصات معينة والحصول على شهادة

وأكدت أن الوزارة تعمل على التقييم لكافة المشاريع سنوياً بما فيها نظام الفصول الثلاثة.. وأولياء الأمور شريك للوزارة في دعم الطلاب والطالبات للاستفادة من هذا النظام.

وأوضحت أن الفصول الدراسية الثالثة ستطور العملية التعليمية بزيادة أيام العام الدراسي إلي 183 يوما مما يطور الخطة الدراسية والمناهج وتم زيادة عدم زيادة ساعات التدريس في مواد العلوم.

وبينت أن التعليم الإلكتروني حقق مكتسبات عظيمة على المستوى المحلي وهو في استراتيجية الوزارة ووضع ليبقى وما زال تحديث المنصة.

وأوضحت الشهري أن الوزارة تعمل على التقييم لكافة المشاريع سنوياً بما فيها نظام الفصول الثلاثة.. وأن أولياء الأمور شريك للوزارة في دعم الطلاب والطالبات للاستفادة من هذا النظام

وعن المناهج الجديدة قالت الشهري: أن عملية التطوير شهدت تغييرات منها استهداف مناهج جديدة واستهداف القديمة بالتطوير وهناك عنصر الهوية الوطنية وهناك منهج المهارات الرقمية للصف الخامس والسادس ومنهج التفكير الناقد للمسارات للثانوية .