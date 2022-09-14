بالفيديو.. سفير #المملكة لدى باكستان: عملنا على 4 محاور لإغاثة متضرري #الفيضانات

قال سفير المملكة لدى باكستان نواف المالكي، إن المملكة من أوائل الدول التي بدأت في توفير الطعام للأشقاء بباكستان، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرًا إلى توزيع أكثر من 15 ألف سلة غذائية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المالكي، في تصريحات لـ"العربية"، أن المملكة عملت على 4 محاور لإغاثة متضرري الفيضانات في مختلف الأقاليم بباكستان، أولها هو محور الغذاء والإيواء.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو تسيير جسر جوي لإغاثة المتضررين، لافتًا إلى وصول الطائرة الثانية إلى مطار كراتشي اليوم.

وعن المحور الثالث، فأوضح أنه تمثل في تدشين الحملة الوطنية لإغاثة الشعب الباكستاني، مشيرًا إلى أن المحور الرابع، وهو المتبقي، سيتم خلاله حصر جميع الأضرار في البنية التحتية، خاصة في المدارس والمنازل.