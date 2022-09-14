الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار.. ورهانات رفع الفائدة تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بدعم من تراجع الدولار، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب التوقعات بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا حادا لاحتواء التضخم الذي سجل ارتفاعا مفاجئا الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1704.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1116 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1714.70 دولار.

وقال مايكل هوسون، كبير محللي الأسواق في (سي.إم.سي ماركتس)، إنه رغم أن ضعف الدولار يساعد على ارتفاع الذهب عن أدنى مستوياته، فمن المرجح أن تزيد العائدات المرتفعة من صعوبة أن تحقق الأسعار أي مكاسب واضحة على المدى القصير.

وسجلت أسعار الذهب في الجلسة السابقة أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 يوليو، بينما شهد الدولار أفضل أداء يومي منذ مارس آذار 2020 بعد الارتفاع المفاجئ في مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس آب.

وأثارت بيانات التضخم توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض بشكل أسرع وأكبر مما كان مقدرا، حتى أن البعض ذهب إلى توقع أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة بواقع مئة نقطة أساس في نهاية اجتماعه المقرر يومي 20 و21 سبتمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 19.51 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.2 بالمئة إلى 897.95 دولار، بينما شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 2106.46 دولار.