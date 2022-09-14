منظمة الصحة: العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء «كوفيد-19»

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم جيبريوسوس، أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء كوفيد-19، الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وقال جيبريوسوس، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، ونقلت تفاصيله وكالة "فرانس برس"، "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ آذار 2020. لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة".

وأضاف مدير المنظمة للصحفيين: "لم نكن قط في وضع أفضل من هذا الوضع لإنهاء الوباء.. لم نصل بعد، لكن النهاية تلوح في الأفق". وحث جيبريسوس العالم على اغتنام الفرصة لإنهاء الوباء".

وكانت المنظمة قد أعلنت قبل أيام، استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".

وأوضحت المنظمة أن 4.5 مليون حالة جديدة سجلت الأسبوع الأخير من أغسطس، بتراجع 16 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه. وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة.